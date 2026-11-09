Figura de Colo Colo disipa las dudas sobre su futuro: “¿Cómo no voy a tener ganas de seguir?”

La figura de Colo Colo que habló sobre su futuro en el 'Cacique' y dejó muchas certezas.

Colo Colo logró este pasado fin de semana poder conseguir su estrella número 35 en el fútbol chileno y todo eso tras el triunfo por 2-1 ante Ñublense de Chillán, el que le permitió poder alzar un nuevo título en el torneo nacional.

Tras lo que fue esta obtención, el portero Fernando de Paul conversó con Radio ADN y dejó sus sensaciones a este título que consiguió con Colo Colo, en la que detalló como fue este complicado año para el golero tras iniciar como titular y luego vivir una compleja lesión.

“Jugador grande, pero referente no sé. Me siento bien porque me llevo muy bien con el grupo. Estoy contento, tranquilo, sé que me tocó difícil. Fue un año complicado, arranqué de buena manera, siendo capitán también y el equipo estaba encontrando resultados, pero me tocó la lesión. Es parte de esto, le pasa a muchos jugadores. No me sentí solo, eso me dio mucha fuerza. Trato de disfrutar el día a día. Uno quiere jugar siempre, pero trato de aportar desde donde me toque”, partió señalando de Paul.

Agregando, el ‘Tuto’ sabe que conseguir un título en Colo Colo es algo más que importante, en la que le da gran valor a lo que fue el trabajo del equipo, que se consolidó desde un principio como un serio contendiente al título, el que consiguió a tres fechas del final.

De Paul habla de su futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

“Cada título es especial. Es muy difícil ganar un torneo, a Colo Colo se le exige más. Tuvimos una diferencia importante de puntos, se acortó en un momento, pero nunca dudamos de lo que podíamos dar”, declaró.

Publicidad

Finalmente, De Paul habló de lo que será su futuro en Colo Colo, en la que disipó las dudas a los rumores que lo vinculan a otros clubes en el fútbol chileno y expresó su importante deseo de poder continuar en el ‘Cacique’.

“Tengo contrato vigente, quiero terminar el año de la mejor manera y conseguir la Copa Chile. Podemos ganar dos títulos en la temporada. ¿Cómo no voy a tener ganas de seguir en un club así? Después uno puede tomar otra decisión o el club, buscando el beneficio para ambos”, cerró.