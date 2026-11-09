Arturo Vidal enciende todo en Colo Colo con estos dichos: “No puedes estar llorando por eso”

El volante y capitán de Colo Colo, Arturo Vidal dejó la grande con sus dichos tras un nuevo título 'Albo'.

Colo Colo logró consolidarse como el nuevo campeón del fútbol chileno y todo esto tras lo que fue la agónica victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán, resultado que le permitió poder conseguir la estrella 35.

Depués de lo que fue este duelo, el capitán del ‘Cacique’ Arturo Vidal habló con los medios de comunicación en zona mixta y dejó incendiarios dichos sobre lo que podría ser su futuro en el club, en la que mostró un importante descontento por lo que ha sido la filtración de su sueldo.

“Si uno se va al bolsillo, soy el jugador del que la gente dice cuánto gana, pero yo no recibo eso; pueden preguntar. Pidan mi contrato y vean que gano la mitad de lo que dicen“, comenzó señalando Vidal.

Complementando aquello, el ‘King’ dejó otro ácido comentario sobre la dirigencia del ‘Popular’ y todo esto pensando en lo que podría ser su desempeño en la próxima Copa Libertadores, en la que deja en claro que el equipo debe invertir sí o sí en su plantel.

Vidal habló tras el título de Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo otro, si quieres ganar la Copa Libertadores, entre Flamengo o Palmeiras sería el jugador que menos ganaría en Brasil. Entonces, si quieres competir con los grandes, no puedes estar llorando por eso, más en Colo Colo“, declara.

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Finalmente, Vidal no tuvo ningún pelo en la lengua para hacer notar su valía en la institución, en donde es un nexo importante para el vínculo del club con las marcas y apunta que su compromiso con Colo Colo va más allá del dinero, con un brutal mensaje.

“Soy la cara visible de los 30 auspiciadores del club. ¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente“, cerró.