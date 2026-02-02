A dos días del triunfo de Deportes Limache por 3 a 1 sobre Colo Colo, Joaquín Montecinos volvió a referirse al partido y a su frustrado arribo al cuadro albo. En diálogo con Radio ADN, el delantero nacional destacó el trabajo de su equipo en el debut del torneo y puso énfasis en que el resultado no fue casualidad frente a uno de los grandes del fútbol chileno sobre el que ya tienen definitivamente una paternidad.

“La idea era comenzar bien el torneo y qué mejor que empezar ganando ante un gran equipo como lo es Colo Colo”, partió señalando el ex O’Higgins. En esa línea, Montecinos fue claro al analizar el desarrollo del encuentro: “Es más fácil decir que Colo Colo anduvo mal a que Limache anduvo bien, pero esto al final fue trabajo de nosotros”, subrayó.

Joaquín Montecinos vuelve a hablar de su frustrado arribo a Macul (Foto: Photosport)

El atacante profundizó en la fórmula que utilizó el conjunto limachino para imponerse ante el Cacique: “Tenemos que repetir esta actuación en todos los partidos, tratar de bloquear al rival y ser punzantes en los momentos precisos. Esto es un trabajo constante”, explicó, remarcando que el desafío será sostener ese nivel a lo largo de la temporada.

Consultado por los objetivos de Deportes Limache para este 2026, Montecinos optó por un discurso mesurado y realista. “Es fácil decir ‘vamos a ser campeones’. Nosotros vamos a hacer un trabajo humilde y trataremos de pelear partido a partido con un objetivo claro: clasificar a una copa internacional”, afirmó, dejando en claro la ambición del plantel.

Además, el delantero tuvo palabras para Arturo Vidal, quien fue uno de los jugadores más cuestionados tras la caída alba: “A mí me encanta Vidal en esa posición, porque es un muy buen lanzador. Durante el partido tiró un par de pelotas muy buenas. Uno se queda siempre con la parte negativa, pero yo, que lo conozco, sé que él lo hace muy bien”, sostuvo en defensa del volante.

Finalmente, Montecinos volvió a referirse a su frustrado fichaje por Colo Colo y explicó las razones que lo llevaron a firmar por Limache: “Si Colo Colo me quería, tenía que ser inmediato. Yo no iba a esperar a que se diera el fichaje. Muchas veces uno espera por querer estar en un equipo, pero al final tomé la decisión de no esperar a nadie y me fui a un lugar donde me quieren de verdad”, concluyó.

DATOS CLAVE

Joaquín Montecinos aseguró que no quiso esperar por el fichaje de Colo Colo y firmó por Limache.

El delantero afirmó que el objetivo de Deportes Limache es clasificar a una copa internacional este 2026.