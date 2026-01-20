Este jueves en Colo Colo votarán por la venta del futbolista Lucas Cepeda, quien es el gran activo que le queda al Cacique, tras las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

El extremo de 23 años tendría una propuesta del Elche de España, donde aspira a dar el gran salto al fútbol europeo, pues el elenco ilicitano milita en La Liga.

Es más, el equipo del que es dueño el representante argentino Christian Bragarnik, habría enviado una oferta por cuatro millones de dólares por el oriundo de Curauma.

En paralelo, los albos se han vuelto a interesar en un jugador del Elche, por lo que no sería descabellado pensar en un trueque con un monto a favor del cuadro popular.

El entrenador Fernando Ortiz ha insistido en que Colo Colo debe reforzarse con un arquero, por lo que reflotó en la lista de Blanco y Negro el nombre del argentino nacionalizado chileno Matías Dituro.

El ex Universidad Católica ya estuvo en carpeta a mediados de 2025, tras la salida a préstamo de Brayan Cortés a Peñarol.

Dituro está en su segunda temporada defendiendo el arco del Elche y su contrato expira en junio de este 2026. En la presente campaña lleva 11 partidos jugados, con 10 goles en contra y tres vallas en cero.

Matías Dituro actualmente va rotando en la titularidad del Elche. (Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Pero el golero de 38 años no corre solo, pues en Macul también barajan otras opciones, como Ignacio González, Sebastián Pérez y Jaime Vargas.

