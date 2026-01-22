Colo Colo oficializó la despedida de Lucas Cepeda con un emotivo mensaje en redes sociales, marcando el cierre de una etapa que dejó huella tanto en lo deportivo como en lo emocional. El club utilizó sus plataformas oficiales para dedicarle palabras cargadas de cariño al ahora exjugador albo.

“Qué lindos recuerdos, Lucas. Dejaste una huella en el Eterno Campeón y en todos los corazones albos. Éxito en tus próximos desafíos, sigue avanzando con el empuje y coraje del cacique que demostraste ser dentro y fuera de la cancha”, escribió la institución, acompañando el texto con un video que repasó momentos importantes del futbolista con la camiseta del ‘Cacique’.

La publicación generó una ola de reacciones entre los hinchas, quienes rápidamente llenaron la caja de comentarios con mensajes de agradecimiento, orgullo y buenos deseos para el futuro del delantero, reconociendo su compromiso y crecimiento durante su paso por Macul.

La respuesta de Lucas Cepeda a Colo Colo

Pero no fue solo el club el que habló. El propio Cepeda respondió al mensaje oficial con palabras que evidencian el vínculo que construyó con Colo Colo y su gente. “Eternamente agradecido de este hermoso club. Gracias por todo siempre y seré un hincha más desde ya. ¡Nos volveremos a encontrar de seguro!”, escribió el jugador.

La respuesta del atacante fue celebrada por la fanaticada, que valoró su tono respetuoso y el cariño explícito hacia la institución, algo que no siempre se ve en las despedidas, sobre todo, en estos últimos años con el Popular recordando otras salidas que no terminaron en buenos términos.

Así, entre mensajes cruzados y emociones compartidas, Lucas Cepeda cierra su ciclo en Colo Colo dejando una imagen positiva y la puerta abierta a un posible reencuentro en el futuro, mientras el pueblo albo ya comienza a acostumbrarse a verlo como un exjugador… pero también como “un hincha más” según sus propias palabras.

DATOS CLAVE

Colo Colo publicó un emotivo mensaje y un video en redes sociales para despedir a Lucas Cepeda.

El club le deseó éxito en sus próximos desafíos y destacó la huella que dejó en el equipo.