Arturo Vidal fue la gran figura del partido en el triunfo de visitante por 1 a 0 de Colo Colo ante Universidad Católica en el estadio Santa Laura-SEK, encuentro válido por la fecha 9 del Campeonato Nacional.

El King fue el encargado de abrir el marcador para el conjunto Popular en el minuto 23′, cuando el bicampeón de América con La Roja aprovechó un gran centro de Marcos Bolados y conectó el esférico mediante un tremendo cabezazo, dejando sin reacción al arquero Thomas Gillier.

Tras el pitazo final, Vidal fue escogido como el jugador del compromiso por la transmisión oficial y dejó potentes declaraciones que no pasaron desapercibidas entre los hinchas colocolinos y del elenco precordillerano.

ÓSCAR WIRTH NO AGUANTA MÁS A ARTURO VIDAL Y LE PARA LOS CARROS

A raíz de esta llamativa situación, BOLAVIP CHILE tomó contacto con Óscar Wirth, quien supo saber jugar una final de Copa Libertadores con los Cruzados, el cual le salió a responder con todo.

“Todas las de él y los que piensen y proceden igual que él me parece muy desatinada, él debería hablar de fútbol no más. Con suerte a esta altura le está costando jugar un ratito y mejor que gaste la energía en jugar y no hablar”, manifestó el también ex guardameta de Cobreloa, equipo al cual Vidal ninguneó hace algunos días.

Arturo Vidal celebra con sus companeros su gol contra Universidad Catolica | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“El fútbol del clásico fue de bajo nivel, no al nivel de lo que es Colo Colo y Católica. Solo se quedó con el mote de clásico y hubo pocas cosas a destacar”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será el martes 23 de abril, a las 20:30 horas, contra Alianza Lima de Perú, por la tercera fecha del Grupo A en Copa Libertadores. El escenario será el Estadio Monumental ante 40 mil espectadores.