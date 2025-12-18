En Colo Colo comienzan a ser protagonistas del mercado de fichajes y estarían muy cerca de concretar una nueva salida. Esta vez se refiere al futuro del arquero Brayan Cortés, quien tendría un nuevo destino.

Quien estuvo a préstamo en Peñarol de Uruguay en el último semestre, no podrá quedarse en el Manya, pues el club charrúa no hizo uso de la opción de compra, que estaba fijada en 1,4 millones de dólares por el 80% de su pase.

Por ende, el Indio tenía que reintegrarse al plantel del Cacique el 3 de enero para la pretemporada, ya que tiene contrato vigente hasta 2027. Pero al parecer se cumplirá su deseo de continuar en el extranjero.

Esto porque en las últimas horas apareció la información que el iquiqueño está cerca de un equipo mexicano, quien está negociando por su préstamo.

Se trata del Puebla de la Liga MX, quienes se mostraron muy interesados en llevarse al seleccionado nacional.

Así lo dio a conocer el periodista argentino y experto en mercado de pases Uriel Lugt, a través de su cuenta de X: “Puebla negocia la contratación de Brayan Cortés”.

“Las gestiones con Colo Colo son para un préstamo”, agregó el comunicador trasandino.

Cabe recordar que hace un año Cortés estuvo a punto de arribar a México, cuando se le vinculó al Club León, pero la situación se agrandó más de la cuenta y finalmente no se concretó.

Ahora el interesado es el Puebla, equipo donde está cedido el defensa chileno Nicolás Díaz, que coincidentemente también está en la carpeta de Colo Colo en esta ventana.

El Puebla de México sería el nuevo destino de Brayan Cortés. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

