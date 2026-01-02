Inicia una nueva temporada en el fútbol chileno y los clubes estrenan nuevas indumentarias. En el caso de Colo Colo, este viernes se confirmó la ropa de entrenamiento que usarán este 2026, la que salió a la venta de forma online.

Tal como se había filtrado, el Cacique vestirá prendas superiores de color rojo con detalles negros, mientras que para el inferior son los mismos, pero con los colores invertidos.

En la página web de la marca deportiva Adidas se pueden apreciar seis modelos distintos, poleras de entrenamiento, polera con cuello, polerón, chaqueta de presentación, pantalones de buzo y short.

Las prendas más económicas son la polera de entrenamiento y el short de entrenamiento, con precios de $39.990 y $37.990, respectivamente.

Mientras que la más costosa es la chaqueta de presentación y el polerón de entrenamiento, a $64.990 cada una.

Esta equipación será estrenada por el plantel albo a partir de mañana (sábado), cuando comiencen la pretemporada 2026 con las revisiones médicas.

Revisa los productos y sus precios a continuación:

