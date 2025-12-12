Los hinchas de Colo Colo ya pueden ver la que sería la nueva camiseta del Cacique para la temporada 2026, esto a raíz de la filtración que hizo el sitio especializado Footy Headlines.

Este viernes se dieron a conocer las primeras imágenes del que sería el uniforme del cuadro popular para la próxima campaña, el que podría ser lanzado dentro de poco, tal como lo hizo esta jornada Universidad Católica.

En esta ocasión llama la atención la simpleza en el diseño del uniforme albo, siendo una de las prendas más básicas que se hayan conocido de la marca Adidas, que volvió a vestir a Colo Colo desde 2020.

La camiseta blanca, esta vez, viene con las tradicionales líneas en los hombros de la firma textil alemana en color negro, que en su nuevo catálogo son un poco más gruesas que las versiones anteriores.

Además, la tela traería un patrón con la palabra “Colo” que se repite por todo el frente. En la parte posterior del cuello, se ve estampada la cinta del escudo del club.

Si bien hasta ahora no se confirma que esta será la nueva camiseta de Colo Colo, se espera que en las próximas semanas sea oficializada y salga a la venta para los hinchas.

El estreno de la nueva tricota del cuadro popular sería en la Serie Río de La Plata, torneo de verano en el que volverá a participar en Uruguay, entre el 13 y 20 de enero.

Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: Footy Headlines)

(Foto: Footy Headlines)

