Las redes sociales ya hicieron lo suyo y este viernes se filtró la nueva indumentaria de Colo Colo para la temporada 2026, la que sería estrenada la próxima semana, cuando inicie la pretemporada del Cacique.

Si bien ya se habían filtrado las camisetas de local y visita para esta nueva campaña, ahora se dio a conocer la tenida de entrenamiento, que corresponde a una polera, polerón y pantalón de buzo.

A diferencia de los últimos años que esta equipación ha sido de color negro, con detalles en blanco, dorado y violeta, según la temporada, ahora hay un cambio rotundo.

Esto porque en las fotografías e imágenes que se han viralizado, las prendas superiores están teñidas de un rojo vivo, con detalles negros. Mientras que el buzo tiene lo colores invertidos.

Se espera que esta indumentaria de entrenamiento sea estrenada por el plantel albo el próximo sábado 3 de enero, para cuando están citados a las mediciones médicas que dan el puntapié inicial a la pretemporada 2026.

