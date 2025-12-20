Hace una semana se había filtrado la que sería la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026, refiriéndonos al primer uniforme que usa el Cacique de local. Y ahora, comenzó a circular el que sería el alternativo o más conocido como de visita.

El portal brasileño Mantos de Futebol, especialista en camisetas de fútbol, filtró la segunda equipación de los albos para la próxima campaña, que sería mucho más llamativa que la tradicional blanca.

En esta ocasión, la camiseta de visita seguirá siendo negra, pero ahora dejará de lado los detalles dorados para pasar al gris, como las líneas en los hombros representativas de la marca deportiva Adidas, que viste al cuadro popular desde 2020.

Aunque lo más llamativo será el color rojo que entra de lleno en el frontis de la indumentaria, con el bordado de la firma alemana y también el estampado del main sponsor, en este caso la casa de apuestas JugaBet.

Esto a más de alguno le traerá el recuerdo de la camiseta de visita de 1991, cuando aparecía en el mismo tono la marca de automóviles LADA.

Un guiño al pueblo mapuche

En la espalda, hay un claro guiño al pueblo mapuche, con cuatro círculos en la parte posterior del cuello, que representan los colores de la bandera wenüfoye: rojo, amarillo, verde y celeste.

Lo mismo ocurre con el detalle en el cuello de la prenda, que repite la palabra “Colo” adornado por un patrón textil característico de aquel pueblo originario, combinando los tres colores que aparecen en este uniforme.

Cabe recordar que hasta el momento ninguno de los modelos ha sido oficializado por el club o Adidas, pero deberían ser presentados en las próximas semanas.

Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: Mantos do Futebol)

