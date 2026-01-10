Chile vive un momento dulce en el Mundial de la Kings League y quiere estirar su ilusión este domingo 11 de enero, cuando enfrente a Colombia en un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final. La Roja ha sorprendido a propios y extraños con un rendimiento sólido, personalidad en los momentos decisivos y una identidad competitiva que empieza a consolidarse partido a partido en el torneo que se disputa en Brasil.

El equipo que tiene a Arturo Vidal como uno de sus capitanes, junto al reconocido streamer Shelao, llega con la moral en alto tras sumar dos triunfos consecutivos frente a Países Bajos y Marruecos. Esos resultados no solo lo posicionan como uno de los elencos más regulares del certamen, sino que también han reforzado la confianza de un plantel que ha sabido adaptarse rápido a las particularidades del formato y a la exigencia del escenario internacional.

Al frente estará Colombia, un rival de peso específico que lidera James Rodríguez y que viene con el cartel de subcampeón de la edición anterior. Será, sin duda, la prueba más exigente para el combinado chileno en la fase de grupos, pero también una oportunidad inmejorable para confirmar que lo hecho hasta ahora no es casualidad y que Chile está para cosas grandes en esta Kings League World Cup.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Colombia por la Kings League World Cup?

El encuentro entre chilenos y ‘Cafetaleros’ se jugará este domingo 11 de enero desde las 17:00 horas de nuestro país. Dicho compromiso se desarrollará en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.

¿Quién transmite por TV EN VIVO el duelo de Chile vs. Colombia por la Kings League World Cup?

Al igual que los anteriores duelos de La Roja en este torneo, este partido frente a la escuadra colombiana será transmitido a través de las pantallas de Canal 13 en las siguientes señales:

Canal 13

Televisión Digital Abierta

Santiago: 13.1

Melipilla: 8.1

Til-Til: 10.1

San José de Maipo: 5.1

Arica: 8.1

Iquique: 8.1

Pozo Almonte: 13.1

Antofagasta: 13.1

Calama: 12.1

Copiapó: 11.1

Vallenar: 8.1

Ovalle: 5.1

La Serena/Coquimbo: 13.1

Viña del mar/Valparaíso: 8.1

San Felipe/Los Andes: 8.1

San Antonio: 10.1

Rancagua: 8.1

San Fernando: 5.1

Pichilemu: 12.1

Talca: 8.1

Constitución: 9.1

Chillán: 13.1

Concepción/Talcahuano: 5.1

Lebu: 11.1

Temuco: 4.1

Victoria: 10.1

Villarica/Pucón: 9.1

Valdivia: 12.1

Osorno: 9.1

Puerto Montt: 13.1

Castro: 12.1

Ancud: 5.1

Coyhaique: 6.1

Punta Arenas: 9.1

Base Frei: 10.1

Televisión por cable

VTR: 22/713

Claro: 56

DirecTV: 152/1152

Entel TV: 67

TUVES: 56/556

Mundo: 17/517

Mundo GO!: 5

GTD/Telsur: 28

Zapping: 22

¿Quién transmite EN VIVO online el duelo entre Chile vs. Colombia?

Para ver el duelo entre Chile vs. Colombia por la tercera fecha del Mundial de la Kings League, se podrá hacer a través de la señal online de Canal 13, en la app 13Go y también en la cuenta oficial de Twitch de dicho evento.