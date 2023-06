Colo Colo quedó eliminado de la versión 2023 de la Copa Libertadores al no poder ganarle como local a Deportivo Pereira y como era de esperar, las críticas llueven sobre el plantel albo y especialmente sobre su DT Gustavo Quinteros.

Gabriel Mendoza conversa con Bolavip y no esconde su amargura siendo categórico al afirmar que “esto es un fiasco, Colo Colo no muestra nada, no hay un concepto claro, una forma de jugar, un entendimiento entre las líneas y si futbolísticamente no puedes, con un estadio lleno, con el sentimiento maravilloso cómo no vas hacia adelante, con la garra que caracteriza a Colo Colo en el Monumental”.

El Coca entiende que “hubo ocasiones que se perdieron, Damián Pizarro no fue la solución y los refuerzos no han mostrado la capacidad que la hinchada espera”.

Gabriel Mendoza dolido con la eliminación de Colo Colo

Respecto a lo declarado por Leonardo Pollo Véliz de que todos deben partir, Mendoza cree que “no sé si se tienen que ir todos, pero hay que traer refuerzos y que Quinteros haga su mea culpa, Mónagas perdía por goleada en la Bombonera, hay que hacer cambios, tuvo a Pizarro casi 70 minutos solo arriba”.

Sobre el futuro de los albos, el campeón de la Copa Libertadores no ve un futuro prometedor. “Vamos a un repechaje y hay equipos potentes como Millonarios, San Lorenzo, LDU, que están un peldaño arriba. Yo puedo ser muy colocolino, pero soy consciente de que no estamos bien”, cerró.