La dura radiografía del Coke Contreras: "Colo Colo no tiene talento, y ahí está el problema"

Colo Colo se despidió de la Copa Libertadores luego de empatar 0-0 con Deportivo Pereira y con esto quedó tercer en su grupo sin posibilidad de seguir avanzando.

Bolavip conversa con un ex albo, Jorge Coke Contreras, el que es muy drástico a la hora de analizar el momento del Cacique.

“Se puede tomar como fracaso porque Colo Colo no tuvo los argumentos, no tuvo las ideas necesarias para superar a un equipo que vino a buscar un resultado, que era fuerte y alto, pero que no era gran cosa”, asegura entrada.

El ex volante agrega que “Colo Colo tuvo un estadio lleno y no le alcanzó, tuvo mucho apoyo de su público, pero a veces con las ganas no basta”.

Jorge Coke Contreras cree que en Colo Colo no hay talento

El Coke es duro en sus argumentos y afirma que “Colo Colo no tiene talento, no hay, y ahí está el grave problema porque no hay jugadores desequilibrantes que puedan resolver este tipo de partidos”.

Para el final, Contreras cree que los albos “si pueden reforzarse, deben hacerlo, pero elegir bien a los jugadores, porque hoy no tiene uno que destaque dentro del equipo, Gil no entiendo que no entre desde el inicio, le faltan finiquitadores”.