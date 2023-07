Gustavo Quinteros no se cansa de exigir refuerzos para Colo Colo y patalea por sumar un jugador más

Gustavo Quinteros no deja ir chance alguna en Colo Colo y dejó en claro que su postura es una sola: agotar la billetera alba en sumar un refuerzo más. El estratega de los albos quiere sí o sí a un refuerzo más, pese a que la directiva ya le dio en el gusto con traer a Óscar Opazo y Pablo Parra.

La información fue dada a conocer por el periodista de DSports Chile, Rodrigo López, quien aseguró que el estratega no pierde el tiempo y exige que Blanco y Negro traiga a un delantero más, pero no a cualquiera.

“Sí, lo va a pelear. Especialmente si pasan de llave (de la Copa Sudamericana)”, esbozó el reportero en el programa De Fútbol se Habla Así.

Gustavo Quinteros no pierde el tiempo y exige a un jugador más en Colo Colo (Photosport)

Colo Colo tiene hasta el 27 de julio para gestionar a un nuevo refuerzo, pero no puede ser cualquiera. Quinteros tiene un paladar futbolístico exigente y es claro en su petición a ByN: tiene que ser delantero, pero uno de importancia.

“El tema es que debe ser extranjero y no hay ningún delantero chileno que le guste. Tendría que sacar a uno. Por eso Stöhwing decía que no hay delanteros que nos gusten, que están caros y que no tenemos cupo”, sentenció López dando luces de la petición de Quinteros.

La movida de Quinteros es clara y no está ni ahí con la continuidad de Darío Lezcano, quien no jugó ante América Mineiro y prefirió a Leandro Benegas, que tampoco lo tiene contento. Ahora, el DT de los albos exige tajantemente a un foráneo para el ataque albo. ¿Lo logrará?