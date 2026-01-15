El técnico campeón con Colo Colo, se encuentra actualmente como técnico de Independiente de Avellaneda. El argentino-boliviano tiene contrato vigente hasta fines de 2026 con el “Rojo”.

En conversación con TNT Sports, Gustavo Quinteros tocó diferentes temas, entre los cuales destacan las puertas abiertas que le deja a los albos para un posible retorno.

“Colo-Colo siempre va a tener las puertas abiertas para mí. Es un lugar donde fui feliz, logré cosas importantes y recibí un cariño muy especial”, destacó el entrenador, donde claramente ilusiona al hincha albo.

Desde su llegada en septiembre de 2025, solamente ha logrado dirigir 8 encuentros, en los que ha logrado ganar 4, empatar 2 y perder 2.

“Fue uno de los pocos clubes donde la gente coreó mi nombre, algo que me emociona profundamente, y por eso la opción de volver siempre va a estar”, cerró el ex Vélez.

Gustavo Quinteros, campeón con Colo Colo

El paso de Gustavo Quinteros por el cacique no pasó desapercibido. Esto porque desde su llegada en octubre de 2020 hasta su salida a fines de 2023, el técnico supo ganarse a la hinchada de los albos con buenos números.

¿Cómo fue el paso de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Durante su estadía en los albos dirigió 153 partidos oficiales, en donde ganó 79, empató en 41 y perdió en 33 ocasiones. También conquistó 2 veces la Copa Chile, una vez la Liga de Primera y una vez la Supercopa.

En síntesis