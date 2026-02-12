En el último mercado de fichajes, el nombre de Maximiliano Gutiérrez apareció vinculado a los dos clubes más grandes del fútbol chileno. Tanto Colo Colo como Universidad de Chile lo tuvieron en carpeta como una alternativa para reforzar las bandas, aunque finalmente su llegada no se concretó.

El extremo de Huachipato, que ha sido considerado una de las grandes promesas del fútbol chileno, despertó interés por su velocidad, capacidad de desborde y polifuncionalidad.

Ahora, el futuro del oriundo de Chiguayante podría estar fuera del país. Desde Argentina surgió un nuevo interesado y nada menos que de la mano de un técnico que conoce muy bien el medio nacional: Independiente de Avellaneda, equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

Maximiliano Gutiérrez viene de convertirle un gol a la U en el triunfo de Huachipato | FOTO: Vazquez/Photosport

Gustavo Quinteros analiza a Maximiliano Gutiérrez para Independiente

En las últimas horas, el propio Quinteros se refirió públicamente a la posibilidad de fichar al extremo de 21 años para el Rojo y confirmó que es una opción en evaluación.

“Está siendo analizado. Estamos buscando características de extremos que puedan servir en las dos bandas”, manifestó el técnico argentino nacionalizado boliviano en diálogo con La Red de Argentina.

Luego agregó que “este joven juega bien, sería una apuesta. No está cerrado y estamos buscando”.

Las declaraciones del ex DT de Colo Colo dejan claro que Gutiérrez gusta por su versatilidad y proyección, aunque por ahora no existe un acuerdo definitivo. En Avellaneda continúan evaluando alternativas, mientras el futuro del joven futbolista chileno podría dar un giro rumbo al fútbol argentino.

En síntesis…

Maximiliano Gutiérrez, quien anteriormente fue vinculado a Colo Colo y Universidad de Chile, ahora aparece en el radar de Independiente.