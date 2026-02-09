Un seleccionado nacional puede dar el salto en este mercado de fichajes. ¿De quién se trata? Amargó recientemente a Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se interesó en su carta.

Durante el último partido de Huachipato, brilló con un golazo de proporciones ante el conjunto azul. Está llamado a comandar el recambio del balompié chileno, ya que con 21 años exhibe tintes de potencial.

Según detalló Martín Roldán de Rojos de Pasión, ese es el caso de Maximiliano Gutiérrez. La cúpula del elenco bonaerense lo tiene en la mira para sus siguientes desafíos en Argentina.

“Los dirigentes le ofrecieron a Gustavo Quinteros el nombre de Maxi Gutiérrez, de Huachipato. Si da el OK, podría cerrarse pronto“, comentó el periodista del medio partidario.

En caso de concretarse el negocio, Huachipato tendría que activar un plan de emergencia y a contratiempo. La razón: el plazo para inscribir jugadores caduca el 19 de febrero a las 23:59 horas.

Maximiliano Gutiérrez está en la órbita de Independiente: amargó a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Estuvo en la mira de Universidad de Chile

Cabe consignar que Maximiliano Gutiérrez también estuvo en la órbita del cuadro estudiantil y se rumorea que es hincha de la institución. ¿Por qué? Debido a antiguas postales del crack en conjunto a su familia.

¿Cambiará de destino en el libro de pases? Tiene contrato vigente con Huachipato hasta el 31 de diciembre de 2027: Independiente de Avellaneda tendrá que negociar su partida.

En resumen: