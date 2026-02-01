Colo Colo sigue moviéndose con fuerza en el mercado de pases y estaría muy cerca de cerrar a su sexto refuerzo de cara a la temporada 2026. Según reportó Boot Room 801 a través de X, el Cacique alcanzó un principio de acuerdo para incorporar al mediocampista chileno Pablo Ruiz, actual jugador del Real Salt Lake de la MLS.

De acuerdo a la información publicada, el entendimiento entre las partes contempla un préstamo por un año, fórmula que ha sido habitual para Blanco y Negro en este periodo de fichajes. Además, el acuerdo incluiría una opción de compra fijada en 500 mil dólares, cifra que permitiría a Colo Colo evaluar el rendimiento del jugador antes de ejecutar una adquisición definitiva.

Pablo Ruiz se acerca a Colo Colo y podría convertirse pronto en su sexto refuerzo.

Pablo Ruiz aparece como una alternativa concreta para reforzar el mediocampo albo, una zona donde el club ha puesto especial énfasis tras la salida de nombres importantes y la necesidad de sumar variantes con experiencia internacional. Su paso por la MLS y su condición de futbolista chileno encajan con el perfil que ha buscado la dirigencia en este mercado sobre todo tras la partida de Esteban Pavez, quien dejó sorpresivamente el club para partir a Alianza Lima.

Eso sí, la operación todavía no está completamente cerrada. Según el mismo reporte, la aprobación de la junta directiva de Blanco y Negro sería el último obstáculo para que el acuerdo se haga oficial. Una vez recibido el visto bueno del directorio, el fichaje podría concretarse en las próximas horas o días.

En Macul miran con atención este movimiento, considerando que desde la dirigencia se ha señalado que el plantel está cerca de cerrarse y que, tras el arribo del mediocampista elegido, no se realizarían más incorporaciones (salvo quizás un arquero). En ese escenario, Pablo Ruiz aparece como el nombre que podría bajar definitivamente la cortina del mercado albo.

De confirmarse la información de Boot Room 801, Colo Colo sumaría así a su sexto refuerzo para la temporada 2026, apuntando a fortalecer una zona clave del equipo y darle más alternativas al cuerpo técnico, en un año donde el Cacique buscará recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

DATOS CLAVE

Pablo Ruiz alcanzó un principio de acuerdo para ser el sexto refuerzo de Colo Colo.

El mediocampista llegaría mediante un préstamo por un año desde el Real Salt Lake.