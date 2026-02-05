Colo Colo sigue haciendo noticia pensando en lo que es su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ en las últimas horas pudieron anunciar con bombos y platillos a dos nuevos refuerzos: Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán.

La llegada de ambos refuerzos, sin duda que es una gran noticia para el entrenador, Fernando Ortiz, quien pedía a gritos nuevos jugadores para reforzar su plantel para este año.

A pesar de estos refuerzos, no todo es tranquilidad en Colo Colo, ya que en las últimas horas se desató una nueva polémica en el ‘Cacique’ con uno de los jugadores que era opción a llegar al club en este mercado.

Se trata del volante argentino-chileno, Pablo Ruiz, quien en los últimos días tomó mucha fuerza para reforzar al ‘Cacique’, pero su arribo se cayó por completo, debido a que la dirigencia optó por la llegada de Álvaro Madrid.

Ruiz era una opción para Colo Colo | Foto: Getty Images

Esta situación, generó un tremendo descontento por el jugador que pertenece al Real Salt Lake City, quien a pesar de tener todo listo y estar a una firma de Colo Colo, desde el club le pegaron un portazo de último minuto, situación que no le gusto al jugador.

Ruiz y su descontento total con Colo Colo

Tras este escenario, según informaron desde AS Chile, en el entorno del jugador Pablo Ruiz, existe un descontento demasiado grande, debido a la forma en la que Colo Colo lo desechó en este mercado.

“Lo de Colo Colo está súper caído. Le mandaron una carta y no se va a hacer la gestión. No le gusta que ilusionen a la gente, que den noticias falsas“, señalaron desde el citado medio.

De esta forma, una nueva polémica es la que vive dentro del mundo Colo Colo, en lo que han sido días más que intensos fuera y dentro del terreno de juego en este inicio de 2026.

