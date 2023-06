Un fracaso. Así catalogó el ex técnico del fútbol chileno, Hernán Clavito Godoy, la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores y que solo deberán conformarse con los playoffs de la Copa Sudamericana.

En la instancia, Godoy criticó duramente al técnico de los albos, Gustavo Quinteros, quien sostuvo que su equipo nunca fue superado por sus rivales en este certamen, algo que no compartió el ex entrenador de Santiago Morning. “Cuando tú ganas, es porque nadie te pasó a llevar. Si no ganas o quedas eliminado, te pasaron a llevar, pues. ¿Cuál era el objetivo de Colo Colo? Clasificar a octavos de Copa Libertadores, que hace rato no lo logra”, sostuvo el técnico.

En relación a lo que pierden en Macul, el recordado Clavito dijo que los millones menos dolerán mucho y que el premio de consuelo que obtienen es casi de mentira. “Han perdido millones de dólares al quedar eliminado, ahora pasaron a la Copa Sudamericana que es malísima, un campeonato inventado”, afirmó Godoy.

En virtud de la farra del actual campeón chileno, el estratega criticó a la ofensiva de los colocolinos y eso habla de un desequilibrio en el plantel. “Colo Colo ataca, ataca, pero no tienen punteros, nadie la echa adentro, lo mismo que la Católica”, aseguró.

Clavito dice que los delanteros de Colo Colo se pierden muchos goles, Pizarro incluído (Photosport)

Finalmente, volvió a criticar a Gustavo Quinteros y lamenta que se actúe con tanta liviandad con aquellos profesionales que vienen desde afuera a trabajar al país.

“Le perdonamos mucho a los técnicos y jugadores que vienen de afuera, son mediocres hoy en día, muy distinto a nuestros tiempos. Es un fracaso”, concluyó Hernán Godoy.