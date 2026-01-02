El futuro de Brayan Cortés está en Argentina, pues el arquero de Colo Colo volverá a salir a préstamo y tendría todo acordado con Argentinos Juniors, luego de haber pasado un semestre en Peñarol de Uruguay.

El Manya no hizo uso de la opción de compra por el portero de 30 años, que estaba fijada en 1,4 millones de dólares por el 80% del pase.

Si bien el Indio Cortés tiene contrato vigente con los albos hasta 2027, su deseo era continuar en el extranjero, lo que hará en el equipo de La Paternal.

Ante aquello, conversó con BOLAVIP un histórico del fútbol chileno, que también fue arquero. Se trata de Óscar Wirth, quien entregó su opinión respecto al fichaje del iquiqueño en Argentinos Juniors.

“Yo creo que es un buen desafío. Para mí, a pesar de que puede haber algún bajón en el fútbol argentino, siempre va a ser un fútbol más competitivo del que pueda haber acá, incluso que hasta en Uruguay”, comenzó diciendo.

“Aquí tiene la posibilidad cierta de demostrar que sí estamos todos equivocados con las apreciaciones que tenemos. Yo creo que va a tener mucho más pega que la que tuvo en Uruguay”, añadió.

Finalmente, quien también jugó en el Cacique en 1979, le puso el pulgar hacia arriba a Cortés en su paso al balompié trasandino.

“Sí, claro, para su afán competitivo y para su afán de querer demostrar que sí está muy vigente, llegó a un lugar ideal para saber si realmente es capaz o no”, concluyó.

Óscar Wirth aprueba el paso de Brayan Cortés a Argentinos Juniors.

En síntesis