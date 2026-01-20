El mundo Colo Colo empieza a digerir la noticia de la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile, quien luego de cuatro años cruza la vereda, dejando en el olvido la tremenda temporada 2022 que tuvo con el Cacique.

El delantero argentino que fue goleador y campeón con los albos en aquella recordada campaña, se fue por la puerta trasera del Estadio Monumental a inicios de 2023 al Fortaleza de Brasil, haciendo uso de una inexistente cláusula.

Ahora, arribó a la U como el gran fichaje de los azules para este año, club que también trajo al delantero uruguayo Octavio Rivero, otro con pasado en el cuadro popular.

Ante esta situación, conversó con BOLAVIP un histórico de Colo Colo, el exfutbolista y entrenador Eddio Inostroza, quien entregó su opinión sobre el actuar del ‘Gato’ Lucero y sus primeras palabras como refuerzo azul.

“Sí, la verdad que son los actuar de cada persona nada más; cada uno se expresa y siente o inventa cosas. La vida nos da la posibilidad de expresar la boca para decir cosas y el pensamiento para estar atento a poder entregar una noticia, más que impacte, que llegue a algún sector. Porque a él le interesa que la gente de la U sienta que nació de la U”, comenzó diciendo.

“¿Qué se puede hacer contra eso? Como usted, que me pone un micrófono para poder expresarme, yo voy a decir lo que pienso, pero hay algunos que indudablemente le sacan provecho a las situaciones y lo dicen por un interés mucho más comprometido”, agregó Yeyo Inostroza.

Eddio Inostroza reaccionó al fichaje de Juan Martín Lucero en la U. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Quien fue cinco veces campeón con Colo Colo, hizo hincapié en el tema económico que hoy es prioritario para los futbolistas, razón por la que se cambian de equipo fácilmente, sin importar las rivalidades.

“Es así, es que el fútbol nos permite esas cosas, desgraciadamente nos permite esas cosas. Dañan al fútbol, pero también son decisiones personales, son determinaciones personales, no estamos a la altura siempre. Siempre vamos logrando el logro económico, que tiene que estar presente en los jugadores o en las personas que trabajan en el fútbol. Pero a veces esas posturas molestan a algunos”, completó el ayudante técnico en la Copa Libertadores 1991.

