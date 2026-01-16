Colo Colo debutó con un triunfo en la Serie Río de la Plata tras igualar 0-0 en los 90 minutos frente a Olimpia de Paraguay y quedarse con la definición por penales por 4-3, en un partido que sirvió como primera gran prueba de pretemporada para el equipo de Fernando Ortiz. Más allá de que el funcionamiento todavía está en rodaje, el Cacique mostró orden, intensidad y terminó celebrando gracias a la eficacia desde los doce pasos.

El encuentro fue parejo y con ocasiones para ambos lados, aunque marcado por las buenas intervenciones de los arqueros. Precisamente esa fue una de las características del duelo: varias atajadas importantes tanto de Fernando De Paul como del portero paraguayo, que sostuvieron el cero durante todo el tiempo reglamentario y obligaron a resolver todo desde el punto penal.

Fernando De Paul fue figura y capitán de Colo Colo ante Olimpia (Foto: Photosport)

En la tanda, Colo Colo estuvo más certero y logró imponerse 4-3, sumando así confianza en el inicio de la temporada 2026. Para el cuerpo técnico y el plantel, el resultado es valioso no solo por el triunfo, sino también por el carácter mostrado en una instancia de presión, algo que siempre se mira con atención en el arranque del año.

Influencer paraguayo furia contra Héctor ‘Tito’ Garrido

Sin embargo, el partido no solo dejó comentarios por lo futbolístico. En redes sociales comenzó a circular con fuerza el reclamo del creador de contenido paraguayo Santi.Schmeda, quien expresó su molestia por la narración del relator Héctor “Tito” Garrido durante la transmisión del compromiso.

“Amigos. Yo no sé qué se fumó el relator de Olimpia vs. Colo Colo hoy. No quiero escuchar nunca más relatando un partido a Héctor Garrido”, escribió el influencer, dejando en evidencia su enojo. Según explicó, su principal crítica apuntó a la reiteración constante de la expresión “tapó, tapó, tapó” cada vez que los arqueros intervenían, algo que terminó por incomodarlo durante el relato.

Fuera de esto, los Albos ya oficializaron la llegada de un nuevo refuerzo: Maximiliano Romero ya está listo con todo en Macul y pronto será parte de los jugadores que dispondrá el ‘Tano’ para lo que resta de la Serie Río de La Plata.