Colo Colo tiene una férrea lucha por el título de la Primera División del fútbol chileno, aunque la pista está pesada con Cobresal y Huachipato sobre los albos. El técnico Gustavo Quinteros está en el limbo, ya que aún no sabe si continuará en las próximas temporadas. Pese a todo, Jaime Vera le da like al estratega albo para que siga con su proceso.

El Pillo, en diálogo con Bolavip, sabe que el equipo gana mucho al tener a un técnico que ha estado por años en el club y que conoce cómo se maneja el Mundo Colo Colo.

“Sí, me gustaría que le renovaran. Pienso que a lo mejor él tiene opciones de irse, pero para Colo Colo es beneficioso que se quedara, porque conoce el club, conoce el medio y no es fácil estar 4 años en Colo Colo. No es fácil y pocos técnicos lo han hecho”, indicó.

Vera también hace hincapié en un pero y repara fuertemente en una situación que Quinteros no ha cumplido a cabalidad.

“Siempre se le ha pedido que gane títulos y hasta el momento eso no ha pasado, así que van a estar a la espera de lo que él pretenda y lo que él quiera”, indicó.

Gustavo Quinteros debe decidir si sigue o no en Colo Colo (Foto: Photosport)

La gran deuda de Quinteros

Vera sabe lo que es estar en Colo Colo, de ganar cosas con el Cacique y de pelear cosas importantes en todas las esferas. Ante ello, el Pillo reconoce que Quinteros tiene una gran deuda y que puede soslayarla con el tiempo.

“En lo único que está al debe es en los torneos internacionales, pero los equipos chilenos en general no han andado bien“, agregó.

También, Vera valora que “tiene 3, 4 años y hace mucho tiempo que Colo Colo no tiene un entrenador que haya durado tanto tiempo. Eso es bueno y si se le da continuidad puede tener muchos beneficios. Conoce el club, conoce el medio, puede reforzar al equipo”.

¿Cuándo termina el contrato de Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El técnico Gustavo Quinteros finaliza su vínculo con Colo Colo el 31 de diciembre de 2023. La directiva de Blanco y Negro aún no se sienta a negociar la renovación del estratega para la próxima temporada.