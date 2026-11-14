El goleador del Cacique no le cierra las puertas a un equipo de la Primera División de Argentina, que es su gran deseo para la parte final de su carrera.

Una verdadera sorpresa fueron las últimas declaraciones del delantero Javier Correa de Colo Colo, quien en entrevista con un medio argentino confesó su deseo de volver a un equipo del otro lado de la cordillera.

Este sábado en conversación con Cadena 3, el goleador del Cacique insistió en sus ganas de regresar a Instituto de Córdoba, que es el club de sus amores, y que el próximo año competirá por primera vez en torneos internacionales.

En esa línea, indicó que depende de la dirigencia de La Gloria, pues sabe que tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2027.

“Depende de ellos digamos, no depende de mí ahora. Depende pura y exclusivamente de ellos”, exclamó Correa en el pinponeo.

“Yo soy de Instituto y a mí nadie me va a mover”, reconoció el atacante de 34 años, que no oculta su pasión por el albirrojo.

En esa línea, también contó por qué se siente tan identificado con Instituto, pues fue el club que apostó por él en sus inicios y le dio la oportunidad de convertirse en futbolista profesional.

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“Siempre, todos los días, agradecido. Me ayudó en mis momentos de crecimiento para ser lo que soy hoy, jugador profesional, confió en mí cuando tenía 16 años, que es una locura. Es un amor que no lo puedo explicar”, completó.

Javier Correa viene de conseguir su tercer título con Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Javier Correa lleva a Córdoba en la sangre

Finalmente, quien viene de proclamarse campeón con Colo Colo repasó su orgullo de ser cordobés, pues se ha convertido en una especie de embajador de aquella provincia argentina.

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“En la mañana suena la radio, yo veo noticias y veo de Córdoba, no veo de acá. Vos me decís ¿qué pasó acá? No sé. Hablo con mis amigos de ahí, todo”, reveló el trasandino.

Cabe recordar que Javier Correa está teniendo su mejor temporada (de tres) en Colo Colo, con 19 goles y seis asistencias en 26 partidos disputados hasta el momento.