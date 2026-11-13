Arturo Vidal aclara su futuro en Colo Colo con una nueva declaración: “Yo quiero…”

El capitán de Colo Colo, Arturo Vidal dejó un nuevo mensaje sobre su futuro en el club.

Colo Colo sigue gozando de lo que es la obtención de su estrella 35 en la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ con mucha anticipación lograron levantar el título tras su tremenda actuación en este 2026.

Ya con el principal objetivo en el bolsillo, en el ‘Cacique’ ya piensan en el 2027 y para eso, desde la dirigencia ven lo que son el tema de las renovaciones, en donde varios jugadores aún no saben que será de su futuro en el club.

Uno de los jugadores que está en esta lista, es el volante y capitán, Arturo Vidal, quien en esta jornada conversó con MEGA y fue consultado sobre su situación con Colo Colo, en la que dejó un importante mensaje.

“Tengo contrato hasta diciembre. Ya la próxima semana o con el pasar de los días seguramente va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos”, declaró.

Vidal habla de su futuro en Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Vidal fue muy claro y expresó que espera jugar al menos por una temporada más, en la que todavía no sabe si será en Colo Colo o si deberá buscar nuevos rumbos.

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“Yo quiero seguir jugando, todavía tengo las ganas de seguir jugando un año más, porque me siento bien y ahí veremos qué es lo que se viene”, cerró.

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