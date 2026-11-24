El delantero del 'Cacique', Javier Correa dejó un importante elogio a este jugador de la U. de Chile.

La Selección Chilenahoy en día tiene un importante problema en lo que es este nuevo proceso que hoy encabeza Nicolás Córdova y este es, la falta de un goleador dentro del equipo, el que hasta el día de hoy no han podido encontrar.

Sobre esto, un goleador del fútbol chileno como lo es Javier Correa conversó con el programa ‘Tipsters’ e hizo un importante reconocimiento a el goleador de la Universidad de Chile, Eduardo Vargas, a quien lo destacó por su momento y lo postula para volver a la Selección Chilena.

“Lo tienen que exprimir un poco más, darle el lugar que se merece, cuidarlo como lo tienen que cuidar, la Selección Chilena no está pasando un buen momento ahora y ellos fueron artífices de 10 años maravillosos, deberían ponerlos como ejemplo”, parte señalando Correa.

Luego de esto, al atacante del ‘Cacique’ le consultan si hay otro delantero chileno mejor que Eduardo Vargas en estos momentos, en la que Correa no tuvo pelos en la lengua para decir que hoy nadie le compite al nueve de la U y deslizó un cuestinamiento por Ben Brereton.

Correa elogió a Vargas | Foto: Photosport

“(Tiene que estar) Si no hay otro, ¿quién le puede competir?, ¿quién le compite? está Brereton, yo le vi un par de partidos, pero la rebeldía del sudamericano no la tiene”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Correa manifestó nuevamente su deseo de que en la Selección Chilena vuelvan a considerar a Eduardo Vargas para el ataque de ‘La Roja’, ya que su gran presente lo hace acreedor de tener una camiseta, sin importar la edad.

“A mí me gustaría verlo, creo que no hay edad para la selección, Messi jugó con 39 años un Mundial, Cristiano Ronaldo con 40. Cuando no tienes, tienes que tener por lo menos experiencia, Eduardo tiene dos Copa Américas”, cerró.