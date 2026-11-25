Colo Colo logró conseguir su gran objetivo en esta temporada y este fue el título en la Liga de Primera, el que le permite a los ‘Albos’ volver a disputar la Copa Libertadores, desafío al que esperan llegar de la mejor forma.

Sobre esto, el delantero del ‘Cacique’, Javier Correa comentó en el programa ‘Tipsters’ de la gran importancia que tiene el club en poder reforzarse de la mejor forma posible en su vuelta a la competencia continental, con un mensaje al presidente Aníbal Mosa.

“(¿Hacen falta refuerzos?) Sí y los que sean necesarios, los chicos lo han hecho muy bien, todos mis compañeros de 10 han jugado 12 puntos, pero la Copa Libertadores es otra cosa”, parte señalando Correa.

En esa misma línea, el goleador argentino sabe que actualmente Colo Colo tiene un plantel bastante competitivo, pero que de todas formas, hace falta la llegada de jugadores más experimentados que puedan darle un plus al equipo en la Libertadores.

Correa le dejó un mensaje a Mosa | Foto: Photosport

“Tú necesitas gente que sepa de esos partidos, que sean más mañosos, no digo que mis compañeros no lo sean, pero necesitas refuerzos, cinco de jerarquía, que vengan y se pongan la camiseta”, explicó.

Publicidad

Concluyendo, Correa tampoco se cerró a la posibilidad de que pueda llegar un nuevo compañero para el ataque en Colo Colo, en la que se muestra entusiasta con aquello e indica que siempre es bueno que exista la competencia en cada puesto dentro de un plantel.

“Después el ‘Tano’ verá la zona a reforzar, por qué también puede pedir un nueve y nadie se tiene que enojar, es una competencia sana, yo no me enojaría y después vemos quien está para jugar, a mí me dan ganas de competir con gente que tiene ganas”, cerró.