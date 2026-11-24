El delantero de Colo Colo le dejó un 'palito' a la U en su deseo por ser compañero de Alexis Sánchez: "Un equipo ganador".

Alexis Sánchez comienza a instalarse como uno de los nombres que podrían protagonizar el próximo mercado de fichajes del fútbol chileno. Tras una complicada temporada en el CF Montréal de la MLS, el tocopillano ha comenzado a sonar en Universidad de Chile y en Colo Colo, donde Javier Correa ya manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de compartir camarín con él.

En conversación con el programa “Tipster”, el goleador argentino incluso bromeó con el eventual destino del máximo goleador histórico de la Roja. “Si viene con nosotros, mejor. Y si no, lo mataremos a patadas en el otro lado”, lanzó entre risas.

Luego, Correa se tomó el tema con mayor seriedad y destacó lo que significaría tener a un futbolista de la trayectoria de Sánchez en el plantel albo. “Si viene con nosotros, nos toca aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Se sumaría a un buen grupo, a un equipo ganador. Ojalá pueda venir. Nos haría muy bien a nosotros en la Copa Libertadores”, sostuvo.

Javier Correa se muere por compartir camarín con Alexis Sánchez (Photo by Tim Austen/Getty Images).

Javier Correa y los refuerzos para Colo Colo 2027

El atacante también se refirió a los refuerzos que necesita Colo Colo para afrontar la temporada 2027, especialmente pensando en su participación en el torneo continental. “Faltan refuerzos en las zonas que sean necesarias, los chicos lo han hecho muy bien, todos mis compañeros han jugado 12 puntos, pero la Libertadores es otra cosa”, advirtió.

En esa línea, Correa apuntó a la necesidad de incorporar futbolistas con experiencia en competencias internacionales. “Uno necesita gente que sepan jugar esos partidos, que sean más mañosos. No digo que mis compañeros no lo sean, pero necesitas al menos cinco refuerzos de jerarquía que se pongan la camiseta y listo”, afirmó.

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“Quizás (Fernando Ortiz) quiere otro 9 y nadie se tiene que enojar, yo no me enojaría. Es competencia sana. Después vemos quién está para jugar y eso alimenta a cada uno. A mí me dan más ganas de competir con uno que tenga ganas”, sentenció.