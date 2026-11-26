La gran figura de Colo Colo que aparece en el radar de un gigante del continente.

Colo Colo ya empezó a confeccionar lo que será su temporada 2027, en donde los ‘Albos’ al coronarse como campeones de la Liga de Primera, ya aseguraron su presencia en la próxima Copa Libertadores y la Supercopa en Chile.

Por esto, desde el ‘Popular’ comenzarán a estructurar lo que es su plantel para el próximo año, en donde esperan poder conformar un competitivo plantel para cada uno de los desafíos que tendrá el equipo de Fernando Ortiz para el 2027.

Sobre este punto, en las últimas horas en el mundo ‘Albo’ se dio a conocer una noticia que prende todas las alarmas en el Estadio Monumental, ya que una importante figura del club comenzó a aparecer en el radar de un gigante del continente.

El jugador en cuestión es el delantero Javier Correa, quien tras su gran temporada con la camiseta de Colo Colo, comienza a ser visto por varios equipos a nivel mundial y en donde ya fue ofrecido a un grande de Argentina para el 2027.

Correa aparece en el radar de River Plate | Foto: Photosport

¿El club? sería River Plate, en la que al equipo que hoy comanda Leonardo Ponzio, llegó a sus oficinas el nombre de Javier Correa como un potencial refuerzo para la próxima temporada, ya que los ‘Millonarios’ buscarían un nuevo goleador.

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Esta información la entregó el periodista Renzo Pantich, quien indicó que el nombre del goleador de Colo Colo fue acercado a River Plate y se sumaría a la lista de posibles candidatos a reforzar al equipo argentino.

Desde Colo Colo mirarán con mucha atención que sucederá con su goleador para la próxima temporada, en la que esperan poder contar con su presencia para una recargado 2027.

🚨 Javier Correa 9️⃣ fue ofrecido a River 🐔 ℹ️ @RenzoMPantich https://t.co/nDVsBnpqKg — MilloStats (@StatsMillo) November 26, 2026