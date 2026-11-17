El delantero del 'Cacique', Javier Correa hace su gran apuesta por este jugador en Colo Colo.

Colo Colo logró coronar de buena forma lo que es su temporada 2026, en donde los ‘Albos’ gritaron con anticipación campeón en el fútbol chileno, en la que logró su estrella número 35.

Dentro de lo que fue esta importante obtención, una de las grandes figuras del conjunto que comanda Fernando Ortiz es el delantero y goleador, Javier Correa, quien se alzó como uno de los jugadores más importantes en esta consagración.

En las últimas horas, el atacante argentino conversó con el programa ‘Campeones Eternos’ en Youtube, en la que fue consultado sobre un joven jugador del ‘Popular’ como lo es el atacante Felipe Raipán, por quien pone muchas fichas por su futuro.

“Tiene mucho futuro. Mucho”, fue lo que señaló el goleador argentino sobre el joven atacante de Colo Colo.

Correa confía en Raipán | Foto: Photosport

Concluyendo, Correa le dejó un importante mensaje al joven atacante de Colo Colo, en la que siente que si bien tiene todas las condiciones futbolísticas para poder brillar, debe ser más bravo contra los rivales, para hacerse notar con mayor presencia.

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“Yo le digo que tiene que ser más malo, más maldito. Yo a los 16 ya era maldito”, cerró el goleador ‘Albo’.

El joven Felipe Raipán sin duda que es una de las grandes apuestas de Colo Colo en el futuro, en la que esperan que pueda consolidarse como uno de los grandes goleadores del ‘Popular’ y siga los caminos del argentino Javier Correa.