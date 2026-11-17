El jugador de Colo Colo que supera a Lamine Yamal en un importante ranking mundial.

El delantero de Colo Colo, Leandro Hernández ha tenido que vivir intensas semanas tras lo que fue el accidente de tránsito que protagonizó previo al título del ‘Cacique’ en la Liga de Primera, situación que lo mantiene en el ojo del huracán.

A pesar de los complejos días que ha tenido que atravesar, en los últimos días el joven talento del ‘Popular’ hizo noticia en lo deportivo al aparecer en un importante ranking a nivel internacional.

Según un estudio de CIES Football Observatory, el atacante albo aparece en el tercer lugar de los jugadores Sub 22 que más pases que rompen líneas ofrecen por cada 90 minutos, considerando futbolistas de las 49 principales divisiones del mundo.

El formado en Macul registra un promedio de 59,8 pases que rompen líneas, ubicándose solamente por detrás de Désiré Doué, del Paris Saint-Germain, con 66,7, y Newerton Martins, del Shakhtar Donetsk, con 64,0.

Hernández supera a Yamal en ranking internacional | Foto: Photosport

Lo llamativo de esta lista, es que Hernández supera a importantes figuras del fútbol internacional, en la que una de estas es el crack español del Barcelona, Lamine Yamal, quien aparece en el séptimo lugar de este listado con un 49,8.

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Otro de los jugadores que también dicen presente en este listado es el argelino Ibrahim Maza que milita en el Bayer Leverkusen y el inglés Josh King, que juega en el Fulham.

De esta manera, el canterano de Colo Colo se instala en un destacado grupo de jóvenes talentos, compartiendo el listado con futbolistas que ya tienen protagonismo en importantes equipos del fútbol europeo.

Con este tipo de registros, el delantero de 21 años espera poder dejar atrás lo que fue su polémico accidente y enfocarse al 100% en lo futbolístico, en la que sueña con dar un gran salto al fútbol internacional.