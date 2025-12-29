El delantero argentino, Javier Correa tiene un reconocido amor dentro del fútbol por Instituto de Córdoba, el club en donde inició su carrera como futbolista y el que tilda como el equipo de sus amores, en el que en más de una oportunidad ha señalado que le gustaría volver.

En las últimas horas, el hoy atacante de Colo Colo encendió la ilusión del conjunto de ‘La Gloria’ con un posible retorno, el que sin duda encendió la esperanza de los hinchas en poder ver al goleador vistiendo la albirroja.

Pensando en el 2026, el atacante comenzó a hacer trabajos preparativos en el centro de entrenamientos del conjunto argentino, en la que estaba equipado con el short del conjunto cordobés, algo que fue tomado como un guiño por parte de los fanáticos.

Con esta señal de Correa, el periodista argentino Ignacio Castellanos encendió aún más esta ilusión en su cuenta de ‘X’, en la que señaló que a pesar de su contrato vigente con Colo Colo, se lo imagina esta temporada con Instituto.

Correa ilusiona a su gran amor en el fútbol | Foto: Photosport

“Por ahora, no. Instituto es el sueño de Javier Correa y viceversa. Sin embargo, “Javi” aún tiene contrato vigente con Colo Colo, club que pide un dinero importante por el pase del futbolista”.

“A mí me hablan de 3 millones de dólares. El delantero volverá al club de sus amores, no tengo dudas. Y no me pregunten por qué, pero lo imagino este año“, informó.

Ante esta opción, los hinchas del ‘Albirrojo’ rápidamente se volcaron a las redes del delantero argentino en pedir su retorno a Instituto de Córdoba, algo que hoy en día se ve muy complejo, pero que sueñan con un milagro para el 2026.

