Colo Colo cayó 3-2 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata. El elenco albo no pudo ante su viejo amigo peruano y dejó dudas en la antesala de una nueva temporada.

Sin embargo, hubo un punto alto en el cuadro de Macul y se llama Javier Correa. El delantero argentino anotó dos goles y por ello fue entrevistado por la señal oficial de Disney+.

¿Qué dijo? Se lanzó contra sus críticos con un picante mensaje. Festejó su actuación y aprovechó de enviar un contundente recado: luchará para acallar los cuestionamientos.

“Contento porque se abrió el arco, pero el camino es largo. Se habla mucho de mí y nada, me lo tomo con tranquilidad. Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá“, expresó.

En dicha línea, el atacante de 33 años agregó en su desafiante misiva: “Yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa. Estoy tranquilo con lo que voy haciendo“.

Javier Correa anotó los dos goles de Colo Colo ante Alianza Lima. (Imagen: Colo Colo)

La autocrítica de Javier Correa en Colo Colo

A su vez, el jugador mencionado analizó la derrota ante la escuadra limeña. Los albos no pudieron ponerse en ventaja en ningún momento del compromiso, lo que les costó caro.

“Creo que tenemos que seguir puliendo errores, el sistema de juego. Nunca pudimos sostener el empate, siempre fuimos corriendo desde detrás“, concluyó.

