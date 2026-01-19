Javier Méndez tuvo su ansiado debut con la camiseta de Colo Colo, toda vez que el defensor central uruguayo ingresó en el segundo tiempo ayer frente a Alianza Lima, donde el Cacique cayó por 2-3.

Fue el propio jugador quien analizó el compromiso en zona mixta, diciendo que “Fue un partido parejo, donde se vio lo que el entrenador nos viene pidiendo. Obviamente que hay que seguir trabajando y puliendo detalles, pero con el pasar de los días se va a ver en el juego”.

Colo Colo perdió ante Alianza Lima. | Foto: Photosport

Sobre sus primeros días en el Cacique, Méndez está ilusionado ya que, según sus palabras, “Hay un grupo muy sano, humilde, trabajador. Se está formando algo muy lindo y esperamos que se sigan juntando fuerzas para lograr el objetivo”.

En el cierre, le deja un recado a Fernando Ortiz por su posición en la cancha y si le incómoda jugar en línea de 3: “Es algo que no me desagrada. Ya me ha tocado jugar en línea de 3, de líbero, stopper y vengo a sumar desde donde me toque y lo que el entrenador me pida lo haré de la mejor manera”.

Ahora, Javier Méndez se reencontrará con sus antiguos compañeros de Peñarol, ya que Colo Colo cerrará su participación en la Serie Río de La Plata este miércoles enfrentando al cuadro carbonero en el Estadio Centenario.

