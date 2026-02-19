Colo Colo atraviesa un positivo momento dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz suman dos triunfos consecutivos dentro del torneo, lo que le permite al conjunto ‘Popular’ respirar con tranquilidad y poner el foco en lo que serán los próximos duelos.

Ante lo que es el buen momento que vive el ‘Cacique’, el ex futbolista Jean Beausejour tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN para salir en defensa de un criticado jugador en Colo Colo, a pesar de este positivo presente: Jeyson Rojas.

“El partido anterior cuando tú utilizas un rombo y dos puntos, la banda al lateral le queda gigante, entonces en esta vez con errores más o menos, le podemos discutir quizás la capacidad de centros que en algún momento tuvo Jeyson Rojas, un par que no le pegó bien, pero en general la banda la hizo bien”, parte señalando Beausejour.

Agregando a esto, el ‘Bose’ llena de elogios al jugador del ‘Cacique’, en la que indica que se nota que el lateral de Colo Colo se mantuvo en actividad en el 2025, lo que le ha permitido llegar de la mejor forma a esta nueva etapa, principalmente en su fase defensiva.

Beausejour sale en defensa de Rojas | Foto: Photosport

“Jeyson se nota que fue un año a préstamo, defensivamente está mejor y conceptualmente está mucho mejor que ese Jeyson Rojas, donde uno lo veía con mucha vehemencia, muy rápido y decías ‘como puede ser que sea tan rápido y pierda la espalda’’, eso en estos partidos que he visto, ya no me está pasando”, declaró.

Concluyendo, Beausejour solo le deja tarea a Jeyson Rojas en lo que es en fase ofensiva, en la que siente que puede seguir creciendo en dicha faceta, para seguir puliendose como un gran lateral o carrilero para Colo Colo.

“Su fase ofensiva seguramente es la que tendrá que mejorar e invertir mucho tiempo en los centros, pero en general hasta acá se está quedando con el puesto de manera justa”, cerró.

En Síntesis