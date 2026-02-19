Colo Colo ha encontrado el camino en este inicio de temporada dentro del fútbol chileno, en el que los ‘Albos’ han sumado dos triunfos consecutivos ante Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, el que tiene al equipo de Fernando Ortiz prendidos en la lucha por el título.

Por el presente del equipo, el volante Arturo Vidal en los últimos días conversó con sus seguidores en su canal de ‘Kick‘ e hizo una importante promesa con el hincha de Colo Colo y la vez una feroz amenaza a sus rivales en Chile para este 2026.

“Tenemos que hacerlo mucho mejor, tenemos que mejorar en la última parte, yo creo que mejorando eso, vamos a ser un equipo muy difícil de poder marcar”, parte señalando Vidal.

Siguiendo en su línea, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja habla de lo que es el estilo de juego que muestran sus rivales al enfrentar a Colo Colo, los que buscan defenderse, pero que aquel plan no les resulta por la alta intensidad del equipo de Ortiz, en la que hace una comparación en su etapa con la Juventus.

“Los equipos se preparan igual, se meten atrás y te tapan los espacios, lo importante es que el equipo está bien y demuestra que puede durar los 95 minutos a la misma intensidad y al final siempre va a caer (el gol)”.

Vidal y su gran amenaza a los equipos del fútbol chileno | Foto: Photosport

“Eso me pasaba mucho en la Juventus cuando estábamos con (Antonio) Conte, nos costaba siempre el primer tiempo, casi todos los partidos en el primer tiempo salíamos 0-0, pero después al final en los últimos 30, donde los equipos bajan, ahí nosotros aprovechamos y les ganábamos a todos y esto está pasando ahora en Colo Colo”, declaró.

Focalizando lo que será este 2026, el ‘King’ se muestra muy ilusionado con lo que puede conseguir con Colo Colo en esta temporada, en la que detalla que el equipo está trabajando de muy buena forma y hay mucha confianza en poder conseguir cosas importantes.

“Tengo mucha confianza porque se está trabajando bien, porque el equipo se está adaptando más, tenemos mucho sistema de juego que podemos hacer en el partido. Técnicamente el equipo es bueno y joven, estamos muy bien, tenemos mucha confianza de que este año nos irá bien”, señaló a sus seguidores.

Concluyendo, Vidal no se va con pequeñeces y dejó en claro los objetivos que tiene Colo Colo para este 2026, en la que indica que tienen que quedarse con los tres campeonatos que disputarán en esta temporada: Torneo Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

“El objetivo de este año son los tres campeonatos que tenemos acá en Chile, no hay excusa, no tenemos copa internacional, así que hay que prepararse de la mejor forma para ganar los tres campeonatos”, concluyó.