Este lunes fue presentado el entrenador Jorge Almirón en Rosario Central, quien vuelve a dirigir en el fútbol argentino tras cinco meses sin actividad, tras su salida de Colo Colo en agosto del 2025, donde ahora se llevará al volante Vicente Pizarro.

El Vicho tendría todo listo para partir al Canalla, club que ofertó 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase, propuesta que será votada el miércoles en Blanco y Negro, aunque ya estaría acordada su salida.

En medio de su presentación, el DT de 54 años fue consultado por los fichajes, donde no quiso profundizar en nombres, pero de todas formas tiró un caramelo a la prensa.

“Lo que he charlado con el presidente y Federico es que no se mencionen puestos y jugadores, que trabajen con normalidad. Me consta que se ha avanzado en algunas cosas y sé que hay pedidos por jugadores del club”, respondió.

“Hay que buscar que el plantel sea competitivo. Esperemos que pronto se pueda reforzar el equipo y redondear el plantel. Va a haber mucha competencia”, agregó Almirón.

El ex estratega de Boca Juniors, también tuvo palabras de agradecimiento por la confianza de Central y haber apostado en sus servicios.

“Realmente emocionado, lo hablaba con el presidente esta mañana antes de la presentación con los jugadores, de que me hayan llamado, confiado en mí y mi cuerpo técnico. Trataré de dar lo mejor y ojalá tengamos un buen año todos”, expresó.

Jorge Almirón fue presentado como nuevo DT de Rosario Central. (Foto: @RosarioCentral)

