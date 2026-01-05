En Colo Colo se ha vivido un tremendo terremoto en las últimas horas pensando en lo que será la temporada 2026, en donde los ‘Albos’ podrían perder a un importante jugador para este año.

Se trata del volante Vicente Pizarro, quien podría estar viviendo sus últimas horas dentro de Colo Colo, ya que avisan de un inminente salto al fútbol argentino para reforzar a Rosario Central.

Esta noticia sin duda que en las últimas horas remeció todo en el ‘Cacique’, en la que Fernando Ortiz podría decirle adiós al ‘Vicho’, donde estos días serían claves para poder concretar este traspaso.

Petición exclusiva de Jorge Almirón

El hombre clave del inminente salto de Vicente Pizarro a Argentina es del ex entrenador de Colo Colo y hoy DT de Rosario Central, Jorge Almirón, quien pidió explicitamente la llegada de Pizarro al conjunto ‘Canalla’ para este 2026.

Pizarro partiría a Argentina | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista nacional Cristián Alvarado en su programa ‘De Puntete’ en Youtube, en la que indicó que Almirón fue fundamental para lo que es esta inminente tratativa.

“Pizarro deja Colo Colo, parte a Rosario Central con petición exclusiva de Jorge Almirón. Me decían y esto es algo muy potente para Colo Colo en lo ecónomico, porque no se habla de préstamo, se habla derechamente hoy de una venta”, declara

Concluyendo, Alvarado indica que en Colo Colo estarían satisfechos con esta negociación, ya que recibirían dinero por esta operación y además, abren las puertas a Pizarro para seguir con su carrera.

“Él tenía una cláusula de salida, la información es que Pizarro deja Colo Colo, parte a Rosario Central el equipo de Jorge Almirón, que lo conoce muy bien. El ‘Vicho’ con 23 años comienza su carrera internacional y será en Argentina”, cerró.