Colo Colo registra un semestre de altibajos, pero aún sigue en competencia en ambos frentes. En la Copa Libertadores, el Cacique visitará a Cerro Porteño en Asunción y depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final. Por su parte, en el Campeonato Nacional 2024 quedó a cinco puntos de Universidad de Chile, faltando más de una rueda por jugar.

Jorge Valdivia analiza el panorama del Cacique a jugándose mucho a nivel en lo internacional y con acercándose en el ámbito local tras la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica. “Se juega mucho el día miércoles Colo Colo. Creo que con lo que pasó el fin de semana, van a seguir sucediendo este tipo de situaciones. Me refiero al partido que pierde la U y donde Colo Colo se acerca un poco más, se acerca Católica. Va a pasar otras veces, porque el torneo es largo”, dijo el Mago en el programa ESPN F90.

El exfutbolistapiensa que si los Albos no logran la meta de avanzar en la Copa Libertadores, pondrán todas las fichas al Campeonato Nacional 2024: “La segunda rueda si es que Colo Colo lamentablemente no accede a octavos de final, más allá que pueda jugar Sudamericana, pero se va a enfocar el 100% en lo que va a ser el Torneo Nacional”.

Valdivia fue más allá y aseguró que el equipo de Jorge Almirón enfocado no tiene rival en el Campeonato Nacional 2024: “Para mí en el torneo nacional con un Colo Colo 100% concentrado en el torneo nacional, no hay un equipo que lo pueda igualar, no hay, no existe, no existe un equipo”.

Jorge Valdivia piensa que Colo Colo enfocado al 100% en el torneo local es superior a los otros equipos de Chile. (Foto: Photosport)

¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional tras 14 fechas jugadas?

Colo Colo de momento se ubica en el quinto lugar de la competencia con 23 puntos, lo superan Coquimbo Unido, Deportes Iquique y Universidad Católica todos con 24 unidades.

Por su parte, Universidad de Chile toma una distancia de cinco puntos sobre el Cacique. Los Azules lideran la competencia con 28 unidades con una sola derrota en lo que va de primer semestre.