Juega en la MLS, negoció con Colo Colo y acusa: “Por momentos se me perjudicó mucho”

Pablo Ruiz milita en Los Ángeles Galaxy, pero pudo arribar a la escuadra de Macul a comienzos de esta temporada.

Colo Colo pudo sumar un refuerzo internacional en su plantel para 2026, pero desistió de dicha idea: se confirmó que el cuadro albo negoció con una figura de la MLS en el mercado de fichajes veraniego.

¿Cuál es su nombre? Pablo Ruiz. El mediocampista argentino-chileno de 27 años estuvo en la mira del conjunto popular para esta temporada, pero la conversación entre las partes no llegó a buen puerto.

Y es más, el volante asegura que Blanco y Negro no se comportó de la mejor manera al charlar con él. Es por esto que le dejó un potente recado a los dirigentes del elenco de Macul.

“Estuve a nada de llegar. Vi esa opción con muy buenos ojos, pero si no se dio fue por algo. Ellos optaron por un grandísimo jugador como (Álvaro) Madrid y a mí me tocó seguir en la MLS. Gracias a Dios, estoy feliz acá”, lanzó a AS Chile.

“Si en algún momento se llega a dar otra vez la opción de Colo Colo, me gustaría que la gestión sea más clara porque por momentos se me perjudicó mucho. De todos modos, jamás le cerraría las puertas al club”, agregó.

Pablo Ruiz pudo ser jugador de Colo Colo. (Foto: Getty Images)

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Pablo Ruiz estuvo en la mira de Colo Colo

Sobre la misma línea, el futbolista de Los Ángeles Galaxy habló sobre su futuro. No descartó arribar al Estadio Monumental, aunque vive un notable presente: acumula 20 encuentros y tres goles durante esta campaña.

“Yo no le cierro las puertas a nadie, menos a Colo Colo que es un gigante de Chile, pero creo que ahora mismo me siento feliz donde estoy“, reflexionó.