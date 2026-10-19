El King en su fiel estilo eligió el que para él ha sido el mejor entrenador esta temporada en el fútbol chileno.

Mientras que en Colo Colo se adentran a la recta final de la temporada, Arturo Vidal en paralelo empieza a hacer sus evaluaciones respecto a lo que ha sido este año el fútbol chileno, eligiendo el que para él ha sido el mejor entrenador.

Para sorpresa de muchos, el King no eligió al técnico del Cacique, el argentino Fernando Ortiz, sino más bien destacó lo que está haciendo un excompañero suyo.

Se trata de Humberto ‘Chupete’ Suazo, que tiene puntero a San Luis de Quillota en la Primera B, cuando restan solo tres fechas para que se defina el ascenso.

“Es espectacular lo que está haciendo Chupete. Me tiene muy sorprendido. Sé que le gusta mucho el fútbol. El equipo juega muy bien”, comentó Vidal en transmisión por la plataforma Kick.

“Tienen super clara la película como tienen que enfrentar los partidos. Defensivamente son muy buenos y arriba se mueven muy bien. Son de lo mejor que he visto en la segunda”, agregó sobre el juego de los Canarios.

“Me gusta ver a un compañero que lo haga tan bien. Es otra cosa ser entrenador. Me gustaría ir a ver cómo entrena, como se para ante el grupo. Ojalá se metan más compañeros como entrenador porque le pueden dar mucho al fútbol”, completó el bicampeón de América.

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Chupete Suazo tiene a San Luis de Quillota cerca de volver a Primera División. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Lo candidateó para dirigir en Monterrey

En la instancia, Arturo Vidal también jugó con la posibilidad que Chupete Suazo de el gran salto al mando del Monterrey de México, club del que es ídolo.

“Chupete es ídolo en Monterrey. Si le va bien, nadie dice que no puede agarrar ese equipo el otro año. Tiene las puertas abiertas en México”, expresó el ex Barcelona.

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Cabe recordar que Vidal y Suazo fueron compañeros en Colo Colo entre 2006 y 2007, así también en la Selección Chilena en todo el proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y parte del recorrido hacia el Mundial de Brasil 2014.