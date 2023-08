Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre el Unión Saint-Gilloise y la estratosférica posible oferta que realizaría el club belga por Damián Pizarro, la cual tiene a los hinchas de Colo Colo mirando con atención.

Pero hay un jugador de padre chileno y madre belga que ya milita en dicha institución y podría acompañar al joven atacante del Cacique en su periplo en Bélgica: el volante Víctor Mendoza.

Mendoza disputó tres compromisos con la camiseta de la Sub 17 de Bélgica | Foto: Instagram

El futbolista de 20 años es una de las figuras de la Sub 23 de la escuadra europea y en su momento fue citado a la selección Sub 17 de Bélgica, pero ahora quiere representar sí o sí a la Selección Chilena.

A través de una extensa entrevista con el medio AS Chile, Mendoza contó más sobre su historia y de su vínculo con nuestro país.

“Marcelo, mi papá, nació y vivió casi toda su vida allá. De hecho jugó en las inferiores del Colo. Más tarde estudió kinesiología y ahí trabajando conoció a mi mamá, que por esos años había viajado a Santiago para trabajar también”, explicó.

Luego, el mediocampista le declaró su amor al Cacique. “Soy de Colo Colo, por mi papá. Conozco Santiago, pero también he viajado al norte y al sur. Sigo a la Roja desde niño y me tocó la suerte de ver los mejores momentos. El jugador que más me gusta es Alexis Sánchez, porque es más ofensivo como yo y le fue excelente en Europa. De hecho, ahora en Marsella sigue a gran nivel. También me gustan Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Jean Beausejour. Era un placer mirarlos. Creo que los jugadores de esa Selección subían su nivel aún más cuando actuaban por la Roja. A Alexis lo sigo mirando”, agregó.

Finalmente, el joven proyecto le mandó un recado a Eduardo Berizzo. “Sería un orgullo jugar por la Roja. Si sigo jugando y haciendo goles, seguro podría haber una opción”, cerró.