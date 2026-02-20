El mercado de pases dentro del fútbol chileno llegó a su fin en las últimas horas, en donde los equipos de nuestro país ya no pueden seguir en búsqueda de nuevos jugadores para lo que es la temporada 2026.

Es por esto, que los distintos equipos de nuestro país empezaron a mover sus grúas para poder gestar sus últimos movimientos, en donde un importante traspaso es que le se dio al filo de cerrar el mercado.

¿Su protagonista? el jugador que pertenece a Colo Colo, Lucas Soto, quien no estaba en los planes de Fernando Ortiz para este 2026 y por esto, debía buscar nuevos desafíos para esta temporada, en donde un club puso los ojos en él para su fichaje.

Para lo que será esta temporada 2026, Lucas Soto defenderá la camiseta de Everton de Viña del Mar, club que se hizo de los servicios del jugador que pertenece a Colo Colo y que fue oficializado en las últimas horas.

Soto tendrá un nuevo ciclo en Everton | Foto: Photosport

En las redes sociales del club dieron a conocer esta noticia, en la que Lucas Soto volverá a vestirse de Oro y Cielo para esta temporada, en donde estará a préstamo por todo este 2026.

De esta forma, el jugador que pertenece a Colo Colo buscará tener un positivo año 2026 junto a Everton de Viña del Mar, el que luego le permita volver a tener una vuelta al ‘Cacique’ o dar un nuevo salto importante en su carrera.

En Síntesis