En Colo Colo hoy se viven muy complicadas y todo esto por lo que es el mercado de pases del ‘Cacique’, el que tiene muy decepcionado a todos los hinchas por lo que ha sido la partida de importantes jugadores y los escasos refuerzos para la temporada 2026.

Ante esta situación, el ex DT de la Selección Chilena, Juvenal Olmos ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a lo que es el problema institucional que se vive hoy en Colo Colo, en la que apunta todos sus dardos al presidente, Aníbal Mosa.

“Esto es recurrente en Colo Colo, esto lleva siete-ocho años de manera permanente, donde el presidente de Colo Colo don Aníbal pasa un tiempo piolita y después llega desesperado para estar en primera línea”, parte señalando Olmos.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista indica que al final el exceso de protagonismo del presidente de Colo Colo, hoy en día tiene al club como está, en una complicada situación de mercado, la que lo tiene atado de manos para poder reforzarse de buena forma.

“Contrata los jugadores sin preguntar, les ofrece aumento de sueldo, contrata a otros también y después se tira para atrás, eso es lo que está volviendo a ocurrir ahora”, explica.

Concluyendo, Olmos no tiene pelos en la lengua para señalar que la máxima autoridad del club debería respetar cada uno de los cargos que están en Colo Colo y que estos no sean vulnerados, como lo ha hecho él con sus decisiones en las últimas temporadas.

“Los roles que deberían darle sustento, que es el presidente, la máxima autoridad del club, no lo está respetando, no respeta al técnico, ni a su gerente deportivo, no deja que haga su pega o su trabajo” , cerró.

