La posibilidad de que Keylor Navas, arquero costarricense reconocido internacionalmente, se una a Colo Colo en 2025 ha generado gran expectación en los fanáticos del fútbol chileno. Incluso Aníbal Mosa se ha referido a esta posibilidad que mantiene en vilo al ‘Cacique’.

Es que un portero como Navas, que supo brillar en clubes como Real Madrid y PSG, es una estrella de clase mundial. Además, cuenta con una gran experiencia y ha ganado Champions Leagues siendo una de las figuras del ‘Merengue’.

La declaración de Aníbal Mosa sobre Keylor Navas

En una entrevista, Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, fue consultado acerca de la posible llegada de Keylor Navas. Al respecto, el directivo declaró, “Claro que sí, a nosotros se nos acercaron por el tema de Keylor pero no hemos dado ninguna respuesta justamente porque estamos esperando la respuesta de Brayan Cortés, para bien o para mal, pero ya a partir de esta semana hablaremos con los representantes“.

Además agregó, “Hay varios nombres arriba de la mesa, pero como no teníamos una respuesta de Brayan Cortés, no tuvimos conversaciones con nadie porque nuestra opción número uno era que continúe Brayan. Al no darse eso, conversaremos con los que reúnen las condiciones”.

¿Eduardo Villanueva es una opción para el arco de Colo Colo?

Tras la salida de Brayan Cortés y pese a los rumores de la posible llegada de Keylor Navas, otra de las opciones que se barajó para ocupar el arco, es la de Eduardo Villanueva. El juvenil de 20 años ha tenido una destacada actuación en el equipo proyección del ‘Albo’ durante 2024, y espera su oportunidad.

Sin embargo, aún no cuenta con experiencia en primera, y eso es un factor clave. Por lo que Colo Colo no se arriesgará y buscará contratar a un arquero de primer nivel para afrontar la temporada 2025.