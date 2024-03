La advertencia de Cristián Arcos: "Colo Colo no debe guardar nada ante la U, no puede poner suplentes"

Colo Colo hizo la tarea en Paraguay al empatar 1-1 con Trinidense y al definir en casa, poner ya un pie y medio en la zona de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, los albos no podrán pensar en la revancha inmediatamente, porque el domingo reciben a Universidad de Chile en el estadio Monumental, en una nueva versión del Superclásico.

Precisamente comenzará el debate ahora si los albos deben cuidar jugadores ante la U para privilegiar la revancha ante los paraguayos, o ir con todo en el Superclásico.

BOLAVIP conversa con Cristián Arcos, el que es súper directo al respecto. “Colo Colo debe mirar el Superclásico, es un partido demasiado emblemático como para por ejemplo utilizar suplentes, Colo Colo no debe guardar nada ni ante la U, ni en la revancha ante Trinidense, debe ir con todo”, aseguró.



Cristián Arcos apunta a que Colo Colo debe ir con todo al Superclásico.

El empate “amargo” de Colo Colo

Para Cristián Arcos la igualdad 1-1 de los albos ante Trinidense, no es bueno, afirmando que fue fue “un empate algo amargo, no es un mal resultado empatar de visita, pero no es un buen resultado considerado el nivel del rival, un equipo paraguayo muy discreto”.

El periodista de ADN asegura que “Colo Colo fue superior en todo el partido, sin hacer un encuentro brillante y no me imagino que el partido de vuelta sea diferente, pero debe tener un alza en su rendimiento”.

El factor Arturo Vidal

“La ausencia de Arturo Vidal, además de lo que juega, contagia e irradia, eso se notó”, indica Arcos.

La posición de Carlos Palacios

“Algo que debe considerar Almirón es que Palacios debe jugar de Palacios y no de centrodelantero, se pierde, pierde las características buenas que tiene”, cerró.