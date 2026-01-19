Colo Colo tuvo una negra jornada en Uruguay, donde cayó por 2-3 ante Alianza Lima en un partido que tuvo absolutamente de todo, pero en donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz no se puedo hacer fuerte frente al elenco peruano.

En el frente de ataque hubo dos importantes noticias en los albos: el debut absoluto de Maximiliano Romero con la camiseta alba y la vuelta al gol de Javier Correa, quien convirtió en dos ocasiones.

Fue Fernando Ortiz quien se refirió al debut de Romero el día de ayer y habló de lo que le puede aportar al equipo: “Con la llegada de Romero tenemos diferentes características en el centro de ataque. Él es más de área y Correa es más de jugar”, dijo.

Colo Colo sumó derrota en Uruguay. | Foto: Photosport

Ortiz, incluso, no descarta que los dos delanteros puedan convivir juntos en el frente de ataque albo: “Son dos tipos de jugadores para tener tipos de juego diferentes. Es una posibilidad de que jueguen juntos, no lo descarto”.

Sobre la vuelta al gol de Javier Correa, el director técnico de Colo Colo expresó que “A todos los goleadores siempre es una motivación extra cuando convierten, pero siempre con la tranquilidad suficiente de que es un trabajo de equipo”.

Ahora, el Cacique se prepara para tener su último partido en la Serie Río de La Plata, donde el próximo miércoles 21 de enero enfrentará a nada más ni nada menos que Peñarol en el Estadio Centenario.

