El sábado por la noche Colo Colo venció a Everton de Viña del Mar por 2-0 por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026, siendo el primer triunfo del Cacique en esta nueva temporada.

En este partido fue titular el volante argentino Claudio Aquino, quien había sido suplente en el debut ante Deportes Limache, pues desde la pretemporada que le tocó remar desde atrás.

Esta ha sido una clara señal que el ex Vélez Sarsfield no convence al entrenador Fernando Ortiz ni tampoco a los hinchas albos, pues desde el 2025 han criticado su rendimiento, después de haber sido el gran fichaje del cuadro popular.

Ante aquello, anoche en el Estadio Monumental el futbolista de 34 años conversó con los medios de comunicación, donde hizo una autocrítica a su desempeño.

“Sé que por ahí me ha costado, obviamente que esto, o lo mío, se sale con trabajo, otra cosa no hay”, comenzó diciendo.

“Estoy tranquilo, sé que por ahí puedo dar un poco más. Sé que con trabajo, con sacrificio las cosas van a venir, por ese lado estoy tranquilo”, agregó Aquino.

Luego, hizo un llamado a todo el equipo a trabajar y hablar menos, para revertir el complejo momento que ha estado viviendo el Eterno Campeón desde el centenario.

“Estamos en un equipo grande como lo es Colo Colo, que te exige todos los días, todos los partidos. Sabemos que no estamos haciendo las cosas acorde al club. Entonces hay que trabajar, cerrar la boca, tratar de seguir insistiendo en el trabajo en el día a día, para poder ser el equipo que nosotros pretendemos”, cerró.

Claudio Aquino fue titular ante Everton y jugó hasta los 79 minutos. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

